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Моргенштерн стал "Женщиной года"

11:56
  • среда
  • 09 сентября 2020

2020 год приносит новые сюрпризы

Журнал Moda Topical признал Рэпера Моргенштерна "Женщиной года" и вручил 22-летнему исполнителю соответствующую награду. Фотографиями с церемонии молодой человек похвастался в Сети.
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Ведущие церемонии Вячеслав Манучаров и Анна Семенович объявили "Женщину года", после чего на сцене в сопровождении двух мужчин появился Моргенштерн, одетый в шляпу и меха. Рэпер признался, что награда не была для него ожидаемой.

"Последние несколько месяцев я сидел и думал, а что же дальше? Я уже стал самым популярным, прослушиваемым и обсуждаемым артистом 2020, и эта награда — глоток свежего воздуха для меня", - заявил исполнитель.

Многие поклонники рэпера признались, что не поняли шутки. При этом некоторые отреагировали философски. "2020 год он такой", - написал один из комментаторов.

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