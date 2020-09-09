Жители Краснодара показали видео затопленного после ливней города

Дворы превратились в мутные бассейны

В Приморье отрезанными от внешнего мира остаются сразу несколько сёл. Тайфун "Хайшен" принес в регион штормовой ветер и проливные дожди. Накануне там выпала месячная норма осадков. Подтоплены дворы и дороги, местами - первые этажи зданий. В реках зафиксировали опасное повышения уровня воды. Сложная обстановка - в Хабаровском крае. Там введён режим ЧС. Уровень воды в Амуре к этому часу превысил отметку в полметра. Подтоплены свыше тысячи дачных участков. В Краснодаре устраняют последствия непогоды. Сильный дождь затопил сразу несколько улиц. Ливневая канализация не справилась с таким напором. Местами воды было по колено.

В краснодарской школе затоплены кабинеты и коридор. Сообщается, что во время сильнейшего ливня крыша была накрыта только целлофаном, так как в здании ремонтировали кровлю. Теперь из-за потопа занятия отменили на два дня. Очередной удар стихии обернулся для Краснодара настоящим бедствием: дождь не прекращался больше двух часов. Дороги ушли под воду, машины глохли посреди улицы. На магистралях образовались километровые заторы.

В дорожки для плавания превратились улицы города, а дворы - в мутные бассейны. Сообщается, что в некоторых зданиях затопило первые этажи. На откачку воды были экстренно направлены десятки спецмашин коммунальных предприятий и службы спасения. Техника работала всю ночь, но заявки продолжали поступать.

Сегодня к утру ситуацию в Краснодаре удалось стабилизировать, но коммунальные службы продолжают устранять последствия сильного дождя. Передышку непогода давать не намерена: вновь ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром. В таком напряжении стихия держит регион с конца августа.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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