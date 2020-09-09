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ЕГЭ по иностранному языку не станет обязательным

12:10
  • среда
  • 09 сентября 2020

Власти отказались от этой идеи

В России не будут вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку.
Стало известно, как изменятся задания ЕГЭ в 2021 году

Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения России. Обязательными предметами остаются только русский язык и математика.  ЕГЭ по английскому, французскому, немецкому, испанскому или китайскому языкам – предметом по выбору.

"Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее планировалось ввести обязательный ЕГЭ по иностранному языку с 2022 года. Однако в Минпросвещения выразили опасения, что уровня школьных знаний во многих регионах страны не хватит для успешной сдачи экзамена.

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