Жителей столицы ждет тепло и отсутствие дождей

Москвичам пообещали "бабье лето" длиной в пару дней

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что на выходных в столицу вернется теплая погода. В субботу осадков не ожидается, а в воскресенье ближе к вечеру могут пройти кратковременные дожди.

"Но все-таки в субботу и в воскресенье будет солнышко, оно нас будет радовать. Дневная температура к выходным повысится, и будет в Москве около 20 градусов, по области - 16-21. Назвать эти два дня "бабьим летом" нельзя, скорее, это просто эпизод "бабьего лета". Вернется ли к нам хорошая комфортная погода во второй половине сентября, сказать сложно", - сказала метеоролог.

Она добавила, что с понедельника в Москву вновь вернется прохладная погода с осадками, передает РИА Новости.

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