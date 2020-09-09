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"Стало плохо": Анастасия Макеева - о разводе с третьим мужем

12:20
  • среда
  • 09 сентября 2020

Звезда старается не унывать

38-летняя актриса Анастасия Макеева рассказала, что полгода назад она развелась с третьим мужем - адвокатом Александром Саковичем. 
После развода Эмин Агаларов заговорил о прибавлении в семье

Макеева не теряет оптимизма. "Люди друг друга разлюбили, стало плохо, это же не страшно. Это же не крест", - сказала она 5-tv.ru. Знаменитость не раскрыла причину развода, но дала понять, что спасти семью было невозможно. 

Журналисты не исключают, что у Макеевой уже есть новый возлюбленный. На вопросы о личной жизни звезда отвечает: "У меня все хорошо".

Напомним, что первым мужем артистки стал актер Петр Кислов, а вторым - актер и композитор Глеб Матвейчук. По словам Макеевой, она буквально растворилась в Матвейчуке. За Саковича актриса вышла замуж два года назад. По слухам, адвокат закрутил роман с актрисой Екатериной Седик.

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