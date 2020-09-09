ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД Картавцева: Доверие граждан к столичной медицине говорит о ее совершенствовании

12:50
  • среда
  • 09 сентября 2020

Москвичи могут задать депутатам вопросы о здравоохранении

В течение недели любой москвич сможет обратиться в отделение партии "Единая Россия" и задать свой вопрос о системе здравоохранения. В тематических приемах поучаствуют депутаты партии-профессиональные медики, главврачи поликлиник и больниц, а также представители общественных организаций.

Сергунина: в Москве возобновляется прием заявок на субсидии для бизнеса
Собянин открыл станцию "Мичуринец" Киевского направления МЖД

Депутат МГД Лариса Картавцева заявила, что чаще всего жителей столицы интересует лечение и профилактика коронавируса, возможности отечественной вакцины, а также как принять участие в пострегистрационных испытаниях препарата. Также многие хотят узнать про вакцинацию от гриппа и работу мобильных пунктов, в которых можно сделать прививку. Людям интересно, когда городская система здравоохранения вновь сможет вернуться к привычному режиму работы после пандемии.

"Москва совершенствует систему здравоохранения и одним из главных результатов этой работы стало доверие граждан к столичной медицине, которое мы видим и чувствуем. В этом есть и серьезный вклад партийцев - медиков, волонтеров, принимающих участие в реализации партийного проекта "Здоровое будущее". Работа продолжается, стартовавшая неделя приемов стала тому хорошим примером. Это живой проект, позволяющий конструктивно обсуждать и решать вопросы, волнующие жителей", - отметила депутат.

Она подчеркнула, что партия в рамках проекта будет принимать интересующихся до 11 сентября. Найти адрес ближайшего отделения партии "Единая Россия" можно на сайте moscow.er.ru, передает АиФ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Поликлиника
Поликлиника
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.