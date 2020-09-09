Депутат МГД Картавцева: Доверие граждан к столичной медицине говорит о ее совершенствовании

Москвичи могут задать депутатам вопросы о здравоохранении

В течение недели любой москвич сможет обратиться в отделение партии "Единая Россия" и задать свой вопрос о системе здравоохранения. В тематических приемах поучаствуют депутаты партии-профессиональные медики, главврачи поликлиник и больниц, а также представители общественных организаций.

Депутат МГД Лариса Картавцева заявила, что чаще всего жителей столицы интересует лечение и профилактика коронавируса, возможности отечественной вакцины, а также как принять участие в пострегистрационных испытаниях препарата. Также многие хотят узнать про вакцинацию от гриппа и работу мобильных пунктов, в которых можно сделать прививку. Людям интересно, когда городская система здравоохранения вновь сможет вернуться к привычному режиму работы после пандемии.

"Москва совершенствует систему здравоохранения и одним из главных результатов этой работы стало доверие граждан к столичной медицине, которое мы видим и чувствуем. В этом есть и серьезный вклад партийцев - медиков, волонтеров, принимающих участие в реализации партийного проекта "Здоровое будущее". Работа продолжается, стартовавшая неделя приемов стала тому хорошим примером. Это живой проект, позволяющий конструктивно обсуждать и решать вопросы, волнующие жителей", - отметила депутат.

Она подчеркнула, что партия в рамках проекта будет принимать интересующихся до 11 сентября. Найти адрес ближайшего отделения партии "Единая Россия" можно на сайте moscow.er.ru, передает АиФ.

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