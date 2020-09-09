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Звезду "Универа" Арарата Кещяна лишили водительских прав

12:45
  • среда
  • 09 сентября 2020

Он нарушил ПДД в столице

У 41-летнего актера Арарата Кещяна отобрали водительские права за езду по встречной полосе в Москве.
Водителю Ford Focus пришел штраф за скорость 703 километра в час

Как пишет mk.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash, Кещян за рулем джипа превысил скорость на Ленинградском шоссе, а затем выехал на встречную полосу. Там его остановили сотрудники ГИБДД. 

"Он пытался активно доказать свой важный статус", - сообщает Mash. 

На Кещяна составили протокол, его дело рассматривается в суде. Артист может лишиться прав на полгода. 

Арарат Кещян предположил, что информацию о его попытках "доказать статус" журналисты узнали от инспектора. "Инспектор "Вот так", что ж вы в суде про мой "статус" забыли упомянуть?" - написал он в Instagram. Актер пообещал рассказать подробности после окончания судебного дела. 

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