Звезду "Универа" Арарата Кещяна лишили водительских прав

Он нарушил ПДД в столице

У 41-летнего актера Арарата Кещяна отобрали водительские права за езду по встречной полосе в Москве.

Как пишет mk.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash, Кещян за рулем джипа превысил скорость на Ленинградском шоссе, а затем выехал на встречную полосу. Там его остановили сотрудники ГИБДД.

"Он пытался активно доказать свой важный статус", - сообщает Mash.

На Кещяна составили протокол, его дело рассматривается в суде. Артист может лишиться прав на полгода.

Арарат Кещян предположил, что информацию о его попытках "доказать статус" журналисты узнали от инспектора. "Инспектор "Вот так", что ж вы в суде про мой "статус" забыли упомянуть?" - написал он в Instagram. Актер пообещал рассказать подробности после окончания судебного дела.

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