Лукашенко объяснил, что хотел сказать своим появлением с автоматом

Это был символичный жест

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, зачем в конце августа появился на людях с автоматом и бронежилете.

Глава государства рассказал, 23 августа ситуация в Минске была напряженной. Обычно служба охраны президента состоит их трех человек. Но тогда к ней добавилась еще и антитеррористическая группа в составе четырех человек.

"Меня там за руки, за ноги <…> держали, чтобы я не выходил, потому что "а вдруг там снайпер, а вдруг что и прочее". Я говорю: "Нет, я должен выйти". <…> Я не трус и не боюсь. То есть никуда я не бежал и бежать не собираюсь. И дети мои тоже никуда не поедут", - сообщил Лукашенко в интервью российским журналистам.

23 августа в Сети появились фотографии, на которых Лукашенко и его 15-летний сын Николай вышли из вертолета к резиденции в Минске с автоматами и бронежилетами. Оружие было без обоймы. Эти кадры подняли шум в интернете, многие принялись гадать, почему президент решил так поступить.

Чуть позже Лукашенко опять заметили с автоматом и в бронежилете, но уже у Дворца независимости. Фотографию прислала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт в день его рождения.

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