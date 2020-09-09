Лукашенко раскрыл планы по изменению Конституции Белоруссии

Основные изменения затронут полномочия президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, какие изменения ждут Конституцию Белоруссии. Окончательная версия еще не готова, в стране продолжаются дискуссии на эту тему.

Отвечая на вопрос журналиста Антона Верницкого, Лукашенко заявил, что основные изменения затронут полномочия президента. По его словам, представители отдельных политических партий сходятся во мнении, что необходимо перераспределить полномочия между органами власти.

"Но при этом надо помнить: и Россия, и Беларусь, пример тому Украина — это государства славянские, где нужен крепкий лидер, который будет обладать определёнными полномочиями. В этом его сила. Но, наверное, не такие полномочия, которыми обладает белорусский президент. Наверное, это даже не в Конституции дело, многие полномочия президента — они немыслимо колоссальны по объёму, надо передавать губернаторам, надо передавать парламенту, может быть, надо структуру менять", - сказал Лукашенко во время интервью.

Белорусский лидер считает, что нужно "разгрузить парламент", а также продумать систему назначения судей.

"Почему президент должен утверждать, назначать всех судей, от районного суда до суда верховного? Не обязательно. Там надо областные суды, районные, городские, там на месте надо формировать их. Верховный суд — да, это как и в России, и в Казахстане, там в других, это дело президента", - сообщил Лукашенко.

Ранее Лукашенко допускал, что в стране могут быть проведены новые выборы президента, но только после принятия новой Конституции.

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