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Лукашенко рассказал, как в Сети "дурят мозги"

13:13
  • среда
  • 09 сентября 2020

Президент Белоруссии отметил роль Telegram-каналов в происходящем в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с российскими журналистами объяснил, почему ситуацией в республике "управляют" через Telegram-каналы.

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Белорусский лидер заявил, что протесты в стране контролируют из-за границы через Telegram-каналы. По его словам, противостоять подобному воздействию не сможет ни одна страна.

"Вы знаете, всё это глобализировано и интернационализировано. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, — ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами. […] Этому противостоять нельзя. Потому что как вы противостоите Telegram-каналу? У вас есть возможность блокировать эти Telegram-каналы? Нет. Ни у кого. Даже у тех, кто всю эту паутину придумал", - сказал Лукашенко.

Глава Белоруссии отметил, что отключение Интернета в стране не является решением, поскольку в современном мире можно найти выход в глобальную паутину даже в таком случае. При этом он заявил, что не ожидал такого давления со стороны интернет-сообщества. Особенно президент выделил молодежь, которым "задурили мозги" в Сети.

"Если сегодня Беларусь рухнет, то следующей будет Россия. Я не говорю, что вы рухнете, всё-таки страна мощная, ядерная держава. Хотя и Советский Союз был ядерной державой, и где он сегодня? Поэтому не расслабляйтесь", - резюмировал Лукашенко.

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