В Москве началась вакцинация добровольцев от COVID-19

Первые жители столицы уже получили свою прививку

В Москве стартовала вакцинация добровольцев от коронавирусной инфекции.

Первые москвичи уже получили прививку в рамках пострегистрационного исследования вакцины, сообщила ТАСС заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня важный день не только для города, но и для всей страны <…> Первые участники исследования сегодня сделали прививку", - сказала она.

В мэрии сообщили, что введение вакцины будет происходить в два этапа. На первом этапе добровольцам дадут первый компонент вакцины, а через 21 день - второй.

Заявку на добровольную вакцинацию подали уже более 35 тысяч москвичей. Она бесплатна. Самочувствие волонтеров будут контролировать врачи.

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