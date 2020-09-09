Белый дом проделал колоссальную работу

Президента США Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире.

Письмо в Нобелевский комитет с просьбой о выдвижении Трампа отправил депутат от норвежской "Партии прогресса" Кристиан Тибринг-Гедде. По его мнению, администрация американского лидера проделала колоссальную работу в нормализации отношений между ОАЭ и Израилем.

Тибринг-Гедде считает, что другие страны Ближнего Востока последуют этому примеру, в результате чего регион "станет территорией сотрудничества и процветания".

Кроме того, немаловажны заслуги Трампа в отношениях между Индией и Пакистаном, Южной и Северной Кореей. Президент стал единственным за последние 39 лет лидером США, который не втянул страну в вооруженный конфликт, передает РИА Новости.

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