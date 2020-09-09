Лукашенко рассказал, почему за него голосуют

Президент Белоруссии напомнил, что сделал для республики

Александр Лукашенко во время беседы с представителями российских СМИ признался, что за годы правления сделал из Белоруссии "совершенно другую страну". Он подчеркнул, что во всем любит чистоту и порядок, а потому стремится привнести это и в быт белорусов.

"Нет этой разбросанности, вовремя убрано, вовремя собрано, перепахано, посеяно в сроки. Ну это наша жизнь. У нас нефти и газа нету, поэтому это один из таких основных инструментов. Вы вот в Минск заехали — чисто, у нас так на каждом предприятии. То есть страна вылизана. Извините за нескромность. Она не просто изменилась — это совсем другая страна", - рассказал президент.

Он заявил, что не смог бы поступить так, как бывший президент Украины Петр Порошенко, и "бросить" свое государство. Лукашенко отметил, что не является бизнесменом и миллиардером, и все силы вкладывает в заботу о стране.

"Я должен защитить то, что создано нашими руками, защитить тех людей, которые это создавали, и вот этих — подавляющее большинство, которые за меня проголосовали, хотя видят меня каждый день в утюге, телевизоре и в холодильнике. Может быть, где-то им надоело, но они меня поддержали. Этим я сейчас живу", - подытожил он.

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