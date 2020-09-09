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"Я эпоха, я амулет": Пугачева впервые пришла на шоу Галкина

13:28
  • среда
  • 09 сентября 2020

Она слушала музыку вместе с Бастой

Певица Алла Пугачева впервые появилась в программе своего мужа Максима Галкина, где гости оценивают современную музыку. 
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Гостями нового выпуска "Музыкалити" стали Алла Пугачева и рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста. В начале шоу Галкин спросил своих гостей, как они относятся к творчеству друг друга. 

"Для меня Алла Борисовна - это… Вы наше все", - заявил Баста. "Ой, не начинай, Василий! - сказала Пугачева. - Ну что же, ребята, я же все-таки эпоха, я амулет". Она произнесла это с иронией, видимо, устав от хвалебных речей в свой адрес. Галкин пошутил: "А дома такая скромная. Мы так живем, живем, а потом я вспоминаю, что я живу с эпохой". 

Под конец выпуска Галкин спросил гостей, какую бы песню они взяли с собой на необитаемый остров. Примадонна сказала, что она так устала от песен, что предпочла бы ничего не слушать. Баста с ней согласился, но по другой причине: он боится, что одна-единственная песня свела бы его на острове с ума. 

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева женаты с 2011 года. В 2013 году суррогатная мать родила им двойняшек.

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