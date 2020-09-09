"Буржуйчикам захотелось власти": Лукашенко рассказал об организаторах протестов

Некоторым людям в стране захотелось власти, считает белорусский лидер

Россия выступает за начало диалога между властью и представителями общественных сил. Об этом заявил Сергей Лавров. Говоря о конституционной реформе, которую предложил президент Лукашенко, глава МИД России подчеркнул - важно, чтобы в этом процессе участвовали все слои общества. Большинство членов так называемого координационного совета оппозиции уже покинули территорию республики. Будущее Белоруссии они обсуждают с представителями Запада. Протесты, тем временем, ослабевают.

Устав от предупреждений и просьб разойтись и не участвовать в незаконных акциях, белорусская милиция переходит к действиям. Во время митингов задержаны десятки человек. А сегодня еще и несколько членов координационного совета. Генпрокуратура подозревает оппозиционеров в призывах к захвату власти. Президент страны говорит, что добиваться своих целей антиконституционными методами никому не позволит.

"Никакой дестабилизации в стране нет и, знаете, если бы не внешний фактор, и этого б не было. Прежде всего, что я имею в виду под внешним фактором: управление извне в данном случае. И мы, и россияне знают, кто управляет и откуда управляет: американцы из центра под Варшавой через Telegram-каналы известные. Второй центр - это Чехия. Ну а потом уже Литва и, к сожалению, на Украине создают там опорные пункты для того, чтобы влиять на Беларусь", - заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Возможно, говорит Лукашенко, он действительно мог надоесть кому-то из белорусов, но уступить оппозиции, а точнее Западу, и уйти сейчас - значить бросить сотни тысяч тех, кто за него голосовал.

"Вы знаете, есть причины и личные. Наверное, я всё-таки пересидел. Утюг включил — Лукашенко, чайник электрический включил — Лукашенко, телевизор включил — Лукашенко и прочее. И для особенно, наверное, какой-то части людей чуть-чуть надоело. Это не главная причина, это не главное. Второе, наверное — одна из главных. Я говорю, что это похоже на какой-то элемент мелкобуржуазной революции. У нас появились буржуйчики, живут в хороших домах, чистенько, аккуратненько. И что им захотелось? А им захотелось власти. И так далее. Вот она здесь — глубина этого конфликта", - говорит белорусский лидер.

По мнению Лукашенко, к событиям в Белоруссии имеет прямое отношения и скандальная история с якобы отравлением Навального. Еще не опубликованные эпизоды телефонного разговора между двумя мужчинами, один из которых находился в Берлине, а другой - в Варшаве, обещают быть сенсационными и уже переданы в ФСБ России.

"Английский язык, всё как положено, разговаривают не немцы, не поляки, однозначно разговаривают американцы, потому что английский там такой специфический у американцев. Ну ничего, вы скоро убедитесь, что это было ничего, это были цветочки. Нам скоро ягодки подкинут. Не только мне — нам. Вы скоро убедитесь в этом. Я уже просто рот закрыл, вам что ни скажи…" – заявил Лукашенко.

Позицию России о последних событиях в Белоруссии сегодня обозначил Сергей Лавров. Москва выступает за диалог между властью и представителями общественных сил. И поддерживает инициативу Лукашенко о конституционной реформе.

"Важно, чтобы в этой конституционной реформе участвовали все слои общества, и я убеждён, что это будет отвечать интересам белорусского народа, белорусского государства, но если это будет в интересах белорусов, то это будет и в интересах Российской Федерации", - прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров.

Светлана Тихановская и ее соратники по координационному совету сегодня в Польше. Встречаются с премьер-министром Матеушем Моравецким. Рукопожатия, переговоры за чайным столом. В такой же неформальной обстановке Тихановская накануне поездки записала новое обращение, которое в Польше восприняли с удовлетворением.

"Мы продолжим бороться, мы считаем, что режим в агонии, он боится и не знает, что делать, мы не сдаемся, и мы победим", - уверена Светлана Тихановская.

Власти Польши делают белорусской оппозиции щедрый подарок. Выделяют двухэтажный особняк. Официально, это будет штаб-квартира фонда "Белорусский дом", который, по словам Моравецкого, занимается строительством гражданского общества. Но польские газеты пишут, что под крышей этой виллы Варшава на самом деле намерена сформировать новое альтернативное правительство Белоруссии. И судя по тому, что презент сделан персонально Тихановской, не придется гадать, на кого этот кабинет министров будет ориентирован и кто в нем может занять ключевые посты.

Тимур Абдуллаев, Александр Ковалев. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"