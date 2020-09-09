В Архангельской области обсуждают программу модернизации здравоохранения

О болезненных местах в системе здравоохранения спросят у жителей региона

Ситуацию в системе здравоохранения Архангельской области обсудил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Цыбульский с главой Минздрава России Михаилом Мурашко.

Накануне они посетили областную и первую городскую больницы в Архангельске. Оценили работу отделений хирургии, реанимации, центра реабилитации и службы телемедицины. Сейчас онлайн-помощь доступна во всех районах области. Консультации проводят не только местные врачи, но и специалисты из федеральных медцентров. Также на встрече говорили о развитии первичного звена здравоохранения.

"Здравоохранение - это та базовая, принципиальная вещь, которая обеспечивает нам уверенность в завтрашнем дне, чувство безопасности и комфорта. Это то, без чего всё остальное уходит на второй план. Прежде чем принимать программу модернизации первичного звена, нам надо спросить у людей - где они видят болезненные и узкие места, которыми нужно заняться в первую очередь. Нам надо спрашивать у тех, кто каждый день пользуется этими услугами, а не навязывать свое видение", - заявил врио главы Архангельской области Александр Цыбульский.

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