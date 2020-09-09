ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России стартовали полуфиналы конкурса для школьников "Большая перемена"

14:48
  • среда
  • 09 сентября 2020

Всего в полуфиналах примут участие более 6 тысяч старшеклассников из всех регионов страны

Проверить эрудицию и получить финансовую поддержку при поступлении в ведущие отечественные вузы. В регионах в среду начались полуфиналы Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена".

Торжественная церемония открытия прошла в Нижегородской области. По видеосвязи к участникам присоединились организаторы конкурса - представители президентской платформы "Россия - страна возможностей", а также эксперты в различных областях. Всего в полуфиналах примут участие более 6 тысяч старшеклассников из всех регионов страны. Главная цель конкурса - дать возможность каждому раскрыть свои уникальные таланты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Школьники
Школьники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.