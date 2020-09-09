В России стартовали полуфиналы конкурса для школьников "Большая перемена"

Всего в полуфиналах примут участие более 6 тысяч старшеклассников из всех регионов страны

Проверить эрудицию и получить финансовую поддержку при поступлении в ведущие отечественные вузы. В регионах в среду начались полуфиналы Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена".

Торжественная церемония открытия прошла в Нижегородской области. По видеосвязи к участникам присоединились организаторы конкурса - представители президентской платформы "Россия - страна возможностей", а также эксперты в различных областях. Всего в полуфиналах примут участие более 6 тысяч старшеклассников из всех регионов страны. Главная цель конкурса - дать возможность каждому раскрыть свои уникальные таланты.

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