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Песков ответил на слухи о слиянии России и Белоруссии

13:54
  • среда
  • 09 сентября 2020

Москва и Минск состоят в "особом партнерстве"

Темы о слиянии или поглощении Россией Белоруссии не стоит на повестке дня, в том числе во время визита главы республики Александра Лукашенко в Россию.

"Конечно же, никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь", - сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. (Цитата по РИА Новости).

Спикер Кремля подчеркнул, что отношения между Минском и Московской – союзнические и многовекторные, основанные на "особом партнерстве".

Песков уточнил, что во время встречи Путин и Лукашенко обсудят, прежде всего, торгово-экономическое сотрудничество, а также обменяются мнениями на актуальные вопросы и региональные конфликты. 

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