Спасатели потушили пожар на площадке "Главкино" в Подмосковье

Сгорели декорации фильма о временах Ивана Грозного

В подмосковном Красногорске всё утро тушили пожар на территории "Главкино". Там горели боярские палаты. Но не исторические здания, а декорации фильма о временах Ивана Грозного. Одно из зданий пиротехники подожгли специально, а вот дальше все пошло совсем не по сценарию.

Горят боярские палаты, на дворе - XVI век. Для исторической картины пиротехники специально подожгли одну из построек на съемочной площадке "Главкино" в подмосковном Красногорске. Стилистику времени удавалось выдерживать, пока огонь не вышел из-под контроля, и сценарий не нарушили газовые баллоны.

Пожар становился все эффектнее, и на съемочной площадке старались не упустить яркие кадры, пока холопам и боярам не пришлось спасаться бегством.

Это потом участники киносъемки будут говорить, что паники не было, и пожар на съемочной площадке прошел в штатном режиме.

"Сняли дубль, начали тушить декорации. Мы сняли еще пару дублей спокойно, потом без паники вышли из декораций и начали тушить. Никакой паники не было", - сказал режиссер Алексей Андрианов.

Площадь пожара, между тем, составила 800 квадратных метров. Пожар XVI века несколько часов тушили современные сотрудники МЧС.

"На момент прибытия первого спасательного подразделения происходило открытое горение деревянно-щитовых декораций на открытой площадке. В 6 часов 50 минут полностью потушен. Пострадавших нет. К тушению привлекалось 34 человека, 10 единиц техники", - заявил начальник Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России Московской области Иван Гусев.

Зато в кадрах будущей ленты теперь есть доля исторической стихийности, и зрителям точно можно гарантировать: съемки – огонь.

Наталья Тарасова, Анастасия Терехова, Павел Винокуров, "ТВ Центр".

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