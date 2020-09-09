Собянин отметил развитие крупнейшей площадки ОЭЗ "Технополис Москва"

Мэр рассказал о развитии столичной фармацевтики по офсетным контрактам

В Зеленограде на территории особой экономической зоны Алабушево сегодня ввели в эксплуатацию первую очередь нового фармацевтического завода "Биокад". Одним из первых предприятие посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

Там будут производить лекарства для лечения онкологических заболеваний. Запланирован выпуск сорока препаратов, передает "ТВ Центр". Завод построили благодаря так называемому офсетному контракту, по которому инвесторы создают производство в обмен на гарантированные закупки для государственных нужд. Препараты будут поставлять в том числе в столичные больницы - на сумму около двух миллиардов рублей в год.

"Мы можем заключать долгосрочные контракты под обязательство поставщиков не только поставлять лекарства, но и создавать современные производства фармацевтические. Первое такое производство сегодня создается здесь. Первая очередь запускается. Этот огромный комплекс будет работать, один из самых современных комплексов в России. Он соответствует всем международным стандартам", - заявил Собянин.

Мэр сообщил, что город заключил уже четыре таких офсетных контракта. "Под эти контракты поставщики обязаны создавать соответствующие производства в Москве, причем большая часть производств, большая часть поставок посвящена направлению онкологии - то, что является на сегодняшний день самым проблемным, самым дорогим и менее локализованным", - отметил Собянин.

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