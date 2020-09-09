А у бабушки теперь 44 внука

В столичной клинике 40-летняя жительница подмосковного Чехова родила 14-го ребенка. Редкий случай врачебной практики. Новорожденную девочку назвали Валерией. Забирать маму и сестренку из роддома приехал не только счастливый отец, но и все многочисленное семейство Ильючик.

С розовыми ленточками на груди и в одинаковых наглаженных нарядах дети репетируют торжественную встречу мамы, которая с минуты на минуту должна к ним выйти. В то, что эти 13 ребятишек - не участники детского хорового коллектива, а самые что ни на есть родные братья и сестры, другим посетителям ГКБ № 29, верится с трудом.

Пять девочек и семь мальчиков: Анита, Виктория, Анжелика, Елизавета, Руслан, Настя, Виталий, Андрей, Слава, Вениамин, Павел и самый младший - Олег.

Впрочем, Олег с недавних пор больше не самый младший в семействе Ильючик. Это звание теперь отошло к только-только появившейся на свет Валерии. Имя ей придумывали все вместе и решили так назвать в честь папы.

"У нас 3 последних сына. А это долгожданная девочка. Ждали", - поделилась впечатлениями Елена Ильючик.

В семье все волновались, ведь маме предстояла повторная операция кесарева сечения. Но благодаря опытнейшим специалистам все прошло хорошо.

"Малышка родилась с высокой оценкой по АПГАР - 10 баллов. Чувствует себя замечательно. В моей практике, я давно работаю, это первый случай, когда женщина рожает 14-го ребенка. Были у меня роды и 13, и 12, и 11 детей, а вот 14-е роды первый раз. И я была этим тронута", - отметила заместитель главного врача ГКБ №29 по акушерству и гинекологии Лариса Есипова.

В 14-й раз на выписке, как и в самый первый, глава семейства волновался. "Сейчас все так замечательно. Я просто рад! Спасибо за все!", - поделился впечатлениями счастливый отец, Валерий Ильючик.

Ну а для бабушки встречать внуков уже стало традицией. У других ее дочерей по 13 детей. Теперь у пожилой женщины 44 внука. Счастливое семейство отправится домой на 18-местном авто. Пока здесь еще хватает мест для бабушки и дедушки. Ну а дальше, говорят новоиспеченные родители, как Бог даст.

Татьяна Сидорова, Николай Карбанов. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"