Москвич нашел скрипку Страдивари на антресолях

Инструмент высочайшего качества

Москвич получил в наследство старинную скрипку. Клеймо Страдивари на музыкальном инструменте подтверждало, что выполнить его мог сам маэстро.

Вот оно - удивительное наследство, обнаруженное на антресолях. О том, что у тети из городка Узловая в Тульской области хранится старинная скрипка, Юрий Курносов знал давно. Но как-то о реликвии не вспоминал - родственница последнее время болела, он помогал ухаживать.

"Незадолго до смерти она мне сказала: "Не забудь, на антресолях есть старая скрипка, вот не выкинь ее случайно, потому что это наша семейная ценность!", - рассказал Курносов.

На антресоли Юрий заглянул далеко не сразу. Но, обнаружив в футляре скрипку, замер. Антонио Страдивари, Кремона, 1691 год. Легчайший, почти воздушный инструмент. Скрипки Страдивари в мире на перечет, найти еще одну - сенсация. И, безусловно, миллионы долларов.

Чтобы подтвердить или опровергнуть догадки, пригласили эксперта. Внимательно исследовав дерево, лак, специалист вынесла вердикт: это не XVII, а скорее XIX век. Кроме того, стало известно, где и кем сделана скрипка. Под подписью Страдивари обнаружилась еще одна.

"Ниже маленькими буквами написаны мастера немецкие и место производства этого инструмента - Миттенвальд", - рассказала художник-реставратор смычковых музыкальных инструментов Лариса Керченко.

Миттенвальд - небольшой городок в Баварии, с XVII века знаменит скрипичных дел мастерами. Ель из местных лесов - отличный материал для скрипки. У эксперта тут же возникла версия: этот экземпляр скорее всего делали на заказ для подростка или для женщины. По образу и подобию скрипок Страдивари, только размером чуть меньше. О находке уже сообщили в Германию. Не исключено, что будет продолжение детектива - фамилии мастеров известны.

"Может быть какие-то следы, потомки в Германии есть, и им бы, конечно, тоже было интересно скрипку деда или прадеда подержать в руках", - поделился Курносов.

Не только подержать, можно и послушать - сохранился инструмент отлично и вполне может зазвучать, но только после грамотной реставрации, передает "ТВ Центр".

"Нужно восстановить здесь утраченные детали. Здесь нет внутри дужки, подставки, подгрифника. Нужно натянуть струны и дать попробовать музыканту. Могу предположить, что это будет очень красивый инструмент, и что он, наверное, будет и красиво звучать, судя по весу, по тому как скрипка сделана", - добавила Керченко.

Владелец реликвии Юрий Курносов - не музыкант, писатель. Но в семье есть кому играть. Как раз по классу скрипки учился в музыкальной школе его сын. И не исключено, что через три месяца после реставрации инструмента в одном из знаменитых концертных залов можно будет услышать голос этой скрипки.

Юлия Богоманшина, Александр Терентьев. "ТВ Центр".

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