В Музее импрессионизма открылась большая выставка Сергея Виноградова

В Москву удалось привезти шесть десятков работ из 40 собраний

В Музее русского импрессионизма открытие выставки Сергея Виноградова, художника родом из далекого XIX века, прошло в режиме онлайн. В виртуальном перформансе участвовали молодые артисты и даже рэперы.

Эта история - о силе единства противоположностей. Небо хмурое, солнца не видно. футуристическое здание настраивает на серьёзный лад. А переступаешь порог музея - будто жаром обдаёт. Столько света, моря, тепла и любви - в каждой работе. Вот гости на дачу приехали. Их так долго ждали! А это Плёс - с прозрачным воздухом и прекрасными мечтательницами. А это сам автор - невероятно обаятельный и добрый. Сейчас бы сказали - баловень судьбы, потому как Сергей Виноградов был седьмым ребенком в семье священника, служившего в крошечном приходе, а стал востребованным живописцем, другом Коровина и Серова, любимцем Дягилева, арт-консультантом братьев Морозовых.

"Они действительно дорожили обществом Виноградова. Приглашали его, любили слушать, ценили отношения. Влюблялись в него женщины. До самой старости! Он уже жил в Риге, был пожилым человеком, но студентки по-прежнему ходили за ним хвостом", - рассказала руководитель музея Юлия Петрова.

Попробуй тут не влюбись. Когда рядом с тобой человек, способный во время бед и испытаний видеть мир ярким и счастливым. За окном - война, а у Виноградова - залитые солнцем уютные усадьбы. Началась революция, а у него - чудесный вид на Кремль из Замоскворечья. Он честно, с открытым сердцем пытался понять и принять всё, что происходит.

"Он даже участвовал в украшении города к первой годовщине революции, в 1918 году, входил в комиссию по декорациям Москвы и Московского Кремля. Но довольно быстро разочаровался. Он стал свидетелем погромов анархистов, которые врывались в особняки знаменитых фамилий", - сказала куратор выставки "Сергей Виноградов. Нарисованная жизнь" Ольга Юркина.

Так он и уехал из любимой Москвы в Прибалтику, но продолжал писать, вспоминая, как играл в карты со Львом Толстым, как рыбачил с Шаляпиным и как рукоплескал балеринам Большого. Он очень редко писал портреты, в исключительных случаях. Даже своей прелестной жены. Специалисты говорят - его и любили за то, что он писал не конкретного человека, а состояние души.

"Он пишет образ. Он пишет эту прекрасную жизнь, которая так ему нравится. Это гармония, это красота женщины, сидящей на берегу моря", - пояснила Петрова.

Всё-таки Виноградов был счастливым человеком. И история с этой выставкой - тому подтверждение. Открыть её должны были - 1 июня. По понятным причинам - не сложилось, Но, несмотря на пандемию, на закрытые до сих пор границы, в Москву удалось привезти шесть десятков замечательных работ из 40 собраний, включая зарубежные. Что это? Чудо? Подвиг кураторов? Или терапевтический подарок судьбы? Потому как именно здесь и сейчас нам нужна "Нарисованная жизнь Сергея Виноградова".

Ольга Стрельцова, Станислав Чубин, "ТВ Центр".

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