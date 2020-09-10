Театр "Геликон-опера" открыл сезон премьерой "Каменного гостя"

На сцене оперу ставят редко

"Геликон опера" открыла сезон премьерой оперы Даргомыжского "Каменный гость". Об этом сообщает "ТВ Центр".

На сцене она ставится редко, ведь в ней нет привычных дуэтов и арий, звучных ансамблей, всё действие построено на музыкально-драматических речитативах. Так что для исполнения этого весьма необычного произведения требуется не только вокальное, но и актёрское мастерство.

По мнению режиссёра премьеры, постановка точно заинтересует вдумчивого и взыскательного зрителя.

"Донжуан - образ романтики, это образ эротики, образ чувственности, и вот то, что она погибает сегодня, а вступает рацио, зависть, которым наделен Лепорелло. Эта история, связана, кстати, с тем, что мы переживаем сегодня", - уверен худрук "Геликона" Дмитрий Бертман.

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