Ефремов получил первую передачу в СИЗО и отказался ходить в спортзал

Жалоб от него не поступало

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович сообщила, что 9 сентября актер Михаил Ефремов, которого приговорили к восьми годам колонии за смертельное ДТП, получил первую передачу в СИЗО - сигареты, чай и сахар.

"Чувствует он себя нормально, жалоб никаких от него не поступало. На завтрак была овсяная каша, он сказал, что с удовольствием все съел", - цитирует Литвинович ТАСС.

По ее словам, у актера есть возможность посещать спортзал в СИЗО, однако тренироваться там он отказался. Ефремов назвал себя не самым спортивным человеком.

Ефремова поселили в камере с двумя арестантами. Вечером во вторник они втроем смотрели футбол. Артист отзывается о своих соседях как о вполне нормальных людях, рассказала Марина Литвинович.

Накануне Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Звезду лишили водительских прав на три года и обязали выплатить 800 тысяч рублей сыну водителя, который погиб в июне по вине артиста.

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