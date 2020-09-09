Собчак рассказала, что ее привлекло в Богомолове

Она объяснила, что считает главным в мужчинах

Ксения Собчак рассказала, почему ее выбор пал на режиссера Константина Богомолова. Телеведущая сравнила мужа с последним Айфоном, а себя – с телефоном Нокиа.

Собчак призналась, что в мужчинах ее в первую очередь привлекает интеллект. Телеведущая заявила, что супруг в этом плане превосходит ее "на несколько порядков", и она невероятно счастлива жить рядом с таким человеком.

"Это как встреча телефона Нокиа (я) с последним Айфоном (Он). Понимаешь, что твой микрочип Богом создан иначе, памяти меньше, картинок нет, но зато экран не бьется и батарейка на два дня. И любуешься айфоном. Он красивый, хрупкий, и в нем очень много всего", - поделилась Собчак в своем Instagram-аккаунте.

Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились прошлой осенью. Для телеведущей этот брак стал вторым – ранее она была замужем за актером Максимом Виторганом. Богомолов ранее был женат на актрисе Дарье Мороз.

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