Козловского вызвали в суд из-за травмированной в театре зрительницы

Истица требует свыше 1 миллиона рублей

Актера Данилу Козловского вызвали на судебное заседание в качестве третьего лица по делу о травме, которую получила зрительница в Академическом малом драматическом театре - театре Европы (МДТ).

Как пишет "Интерфакс", 5 декабря прошлого года Козловский травмировал зрительницу Елизавету Видус во время спектакля "Гамлет". Часть металлической флейты, которую актер держал в руках, отлетела в зрительный зал.

Видус получила ушибленную рану мягких тканей теменной области с подозрением на черепно-мозговую травму. Женщине сделали операцию, за лечение она заплатила 12,2 тысячи рублей.

Пострадавшая пожаловалась, что после инцидента спектакль не прервали, а актер и другие сотрудники театра перед ней не извинились. "В результате некачественного оказания услуги ответчиком Видус были причинены легкий вред здоровью и колоссальные нравственные страдания, выразившиеся в переживаниях относительно обезображивания внешнего вида после полученной травмы", - говорится в пресс-релизе суда.

Елизавета Видус просит взыскать с театра 12,2 тысячи рублей за лечение, 8 тысяч за купленный билет на спектакль, 8 тысяч неустойки, а также свыше 38 тысяч за неполученную в период больничного зарплату. К тому же она требует 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

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