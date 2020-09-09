Собянин рассказал о развитии ж/д инфраструктуры Ярославского направления

От Москвы до Мытищ и Пушкино построено 50 километров современных путей

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о втором этапе развития пригородной железнодорожной инфраструктуры на Ярославском направлении. В среду он сообщил в своих соцсетях – Twitter и "ВКонтакте" – о завершении строительства 50 километров современных железнодорожных путей от Москвы до Мытищ и Пушкино.

Интервал между поездами в часы пик сократился на треть, минимальный - чуть больше двух минут. Ввод новой инфраструктуры снизил пиковую загрузку и предоставил дополнительно 193 тысячи пассажирских мест в сутки.

"Вместе с Андреем Воробьевым и РЖД продолжаем масштабный проект модернизации существующих направлений МЖД. Ввели в эксплуатацию IV главный путь на участке Мытищи - Пушкино", - написал Собянин.

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