Тиньков рассказал о здоровье после пересадки костного мозга

Бизнесмен борется с онкологией

Российский банкир Олег Тиньков спустя два месяца после пересадки костного мозга рассказал о своем самочувствии и поделился планами по созданию фонда в сфере донорства.

В марте этого года Тиньков признался, что врачи диагностировали у него лейкемию. В июне он сообщил, что для дальнейшего лечения ему необходима пересадка костного мозга, а в июле рассказал о намерении создать фонд для борьбы с раком крови и популяризации донорства.

"Сегодня ровно 2 месяца с момента пересадки костного мозга. Как у нас говорят, день +62. Врачи говорят, 100 дней опасные и потом ещё 100 менее, но тоже. Самочувствие хорошее, бывали разные дни, но, в целом, спасибо Богу за всё. Продолжаем работать над Фондом семьи Тиньковых", - написал бизнесмен в Instagram.

Он добавил, что с большой вероятностью фонд будет организован в форме эндаумента и станет решать фундаментальные проблемы. К ним Тиньков отнес изменение законодательства в области трансплантологии, пропаганду донорства, обучение и стажировку врачей-гематологов за границей.

Бизнесмен подчеркнул, что из-за недостаточно обученных врачей, страха и несовершенства законодательной базы в России умирает множество людей, которых можно было бы спасти. "В общем, он не будет работать напрямую с пациентами и больными и пытаться спасать сотни жизней, но ставим фундаментальные задачи спасать тысячи. […] На этом пока и сосредоточимся", - резюмировал Тиньков.

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