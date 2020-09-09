ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Тиньков рассказал о здоровье после пересадки костного мозга

15:12
  • среда
  • 09 сентября 2020

Бизнесмен борется с онкологией

Российский банкир Олег Тиньков спустя два месяца после пересадки костного мозга рассказал о своем самочувствии и поделился планами по созданию фонда в сфере донорства.

Борющийся с раком Тиньков рассказал о судьбе банка
Грабители взломали сейфы в коттедже Тинькова

В марте этого года Тиньков признался, что врачи диагностировали у него лейкемию. В июне он сообщил, что для дальнейшего лечения ему необходима пересадка костного мозга, а в июле рассказал о намерении создать фонд для борьбы с раком крови и популяризации донорства.

"Сегодня ровно 2 месяца с момента пересадки костного мозга. Как у нас говорят, день +62. Врачи говорят, 100 дней опасные и потом ещё 100 менее, но тоже. Самочувствие хорошее, бывали разные дни, но, в целом, спасибо Богу за всё. Продолжаем работать над Фондом семьи Тиньковых", - написал бизнесмен в Instagram.

Он добавил, что с большой вероятностью фонд будет организован в форме эндаумента и станет решать фундаментальные проблемы. К ним Тиньков отнес изменение законодательства в области трансплантологии, пропаганду донорства, обучение и стажировку врачей-гематологов за границей.

Бизнесмен подчеркнул, что из-за недостаточно обученных врачей, страха и несовершенства законодательной базы в России умирает множество людей, которых можно было бы спасти. "В общем, он не будет работать напрямую с пациентами и больными и пытаться спасать сотни жизней, но ставим фундаментальные задачи спасать тысячи. […] На этом пока и сосредоточимся", - резюмировал Тиньков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Олег Тиньков
Олег Тиньков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.