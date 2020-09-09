Депутат МГД Козлов: Соглашение с девелоперами гарантирует появление соцобъектов вблизи новых домов

Горожане должны иметь все необходимое в плане социальной инфраструктуры

В 2021 году в силу вступает соглашение между Москвой и девелоперами, в соответствии с которым новые дома должны строиться рядом с социальными объектами. Застройщики не смогут сдать в эксплуатацию дом или жилой комплекс, не предоставив жильцам необходимые объекты социальной инфраструктуры. В противном случае их будут штрафовать.

"Соглашение между городом и девелоперами гарантирует жителям ТиНАО уверенность в своевременном появлении необходимой социальной инфраструктуры. Штрафы для недобросовестных застройщиков - залог создания в городе комфортной для жизни среды", - сказал депутат городского парламента от ТиНАО Александр Козлов.

По его словам, данное соглашение поможет предотвратить ситуации, при которых застройщик заселяет новые жилые кварталы без необходимых поликлиник, школ и детских садов. Этот вопрос особенно актуален для новых территорий за МКАД, отметил депутат.

Александр Козлов сказал, что территории ТиНАО пользуются большой популярностью среди девелоперов и горожан. Здесь хотят жить люди, которые ценят спокойную обстановку и зеленые массивы.

"Главное - приложить усилия, чтобы качество жизни в Троицком и Новомосковском округах ничуть не уступало "старой" Москве, а для этого необходимо ответственно относиться к строительству", - сказал Александр Козлов агентству "Москва".

Вопрос обеспечения жителей ТиНАО необходимыми объектами социальной инфраструктуры находится на особом контроле в Мосгордуме, добавил парламентарий.

"Нередко социальные объекты "не успевают" за стремительно вырастающей жилой застройкой, однако здесь нельзя искать оправдания для девелоперов. Когда человек приобретает квартиру, он должен быть уверен, что поблизости будет все необходимое. Москва - современный мегаполис, и проблемы с местами в детских садах или школах просто недопустимы. Поэтому я рад был услышать, что вопрос будет тщательно проработан руководителем департамента развития новых территорий", - сказал Александр Козлов.

После 2012 года в ТиНАО построили 47 детских садов (около 10 тыс. мест), 19 школ (почти 18 тыс. мест) и 12 объектов медицинской инфраструктуры (3 тыс. мест). Все это - на деньги инвесторов. Возведенные объекты отвечают строительным нормам, а также столичным стандартам качества и оснащения. В ближайшие два года инвесторы построят в ТиНАО пять поликлиник, 12 школ и 18 детских садов.

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