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Пользу популярного печенья поставили под сомнение

15:46
  • среда
  • 09 сентября 2020

Овсяное печенье содержит много добавок

Овсяное печенье не так полезно для здоровья, как это принято считать. Многие полагают, что это лакомство – диетический продукт.

Однако специалист по питанию и детоксу Валентина Ивушкина рассказала, что в данном печенье зерно составляет только 10% от общей массы. Остальное – различные ароматизаторы, красители и консерванты, пишет eg.ru.

Ранее эксперты установили, что арбузы и дыни не могут гарантированно помочь сбросить лишний вес. В них, помимо воды, содержится сахароза и фруктоза.

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