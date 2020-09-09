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Главврач больницы имени Ворохобова сделал прививку от коронавируса

15:22
  • среда
  • 09 сентября 2020

По его словам, у него не было сомнений - прививаться или нет

Клиническая больница №67 имени Ворохобова – вторая после медицинского центра в Коммунарке вступила в борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом в среду сообщил главврач медучреждения Андрей Шкода.

По его словам, с конца марта в ковид-центре, который начал работать в клинике, прошли лечение порядка пяти тысяч человек. "За время пандемии мы изучили новый вирус, научились бороться с ним и увидели, насколько он может быть опасен для любого человека вне зависимости от возраста и состояния здоровья", - сообщил Андрей Шкода.

Главврач отметил, что даже не сомневался – прививаться или нет. Он сообщил, что уже прошел вакцинацию. "Нам хорошо известен принцип разработки отечественных вакцин, мы видим их безопасность и эффективность, поэтому у меня лично нет опасений относительно качества вакцины от COVID-19", - сказал Шкода.

Он также отметил, что его коллеги сейчас проходят скрининг и в ближайшие время пройдут добровольную вакцинацию.

В среду в столице стартовала вакцинация добровольцев от COVID-19. Первые москвичи уже получили прививку.

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