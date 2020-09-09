Кардиолог опроверг ряд заблуждений об инфаркте

Люди зачастую неправильно воспринимают симптомы болезни

Кардиолог Симон Мацкеплишвили развеял самые популярные мифы об инфаркте. Врач призвал перестать считать, что эта проблема не касается молодых людей.

Мацкеплишвили объяснил, что инфаркт – это не обязательно давящая и жгущая боль в области сердца. Болезнь может дать о себе знать посредством боли в руке, лопатке, челюсти или даже вообще прийти безболезненно. Кардиолог предупредил, что людей, входящих в группу риска, должно настораживать любое плохое самочувствие.

Кроме того, врач опроверг заблуждение о том, что люди, перенесшие инфаркт, должны забросить интимную жизнь. "Если мужчина без стенокардии относительно легко без одышки может подняться на третий этаж, то эта та же доза физической нагрузки, что и при половой активности. Значит он может безопасно жить интимной жизнью", - отметил врач.

Также он предупредил, что вне зависимости от возраста особенно велик риск инфаркта у людей с наследственной предрасположенностью и генетическим нарушением обмена холестерина, передает Первый канал.

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