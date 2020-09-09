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Кардиолог опроверг ряд заблуждений об инфаркте

15:38
  • среда
  • 09 сентября 2020

Люди зачастую неправильно воспринимают симптомы болезни

Кардиолог Симон Мацкеплишвили развеял самые популярные мифы об инфаркте. Врач призвал перестать считать, что эта проблема не касается молодых людей.

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Мацкеплишвили объяснил, что инфаркт – это не обязательно давящая и жгущая боль в области сердца. Болезнь может дать о себе знать посредством боли в руке, лопатке, челюсти или даже вообще прийти безболезненно. Кардиолог предупредил, что людей, входящих в группу риска, должно настораживать любое плохое самочувствие.

Кроме того, врач опроверг заблуждение о том, что люди, перенесшие инфаркт, должны забросить интимную жизнь. "Если мужчина без стенокардии относительно легко без одышки может подняться на третий этаж, то эта та же доза физической нагрузки, что и при половой активности. Значит он может безопасно жить интимной жизнью", - отметил врач.

Также он предупредил, что вне зависимости от возраста особенно велик риск инфаркта у людей с наследственной предрасположенностью и генетическим нарушением обмена холестерина, передает Первый канал.

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