Белорусский лидер разрушил планы Запада в отношении России

Белоруссия должна была стать частью санитарного кордона, который создавали вокруг России США и другие страны Запада. Однако первый избранный президент страны разрушил эти планы, не пустив на порог Джорджа Сороса, заявил в интервью российским СМИ белорусский президент Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, в январе 1994 года, когда у руководства Белоруссии находился Станислав Шушкевич, в Минск приехал президент США Билл Клинтон. Белорусский лидер заверил, что тогда все было готово к тому, чтобы сформировать санитарный кордон, в который должны были войти прибалтийские республики, Украина и Белоруссия.

"Кто его разрушил? Первый избранный президент Беларуси. Вот в чем ненависть американцев ко мне. С тех первых лет. Я Сороса на порог не пустил", - заявил Лукашенко. Президент уверен: руководство России прекрасно понимает, что нельзя, как Украину, "положить Белоруссию под Америку", цитирует Лукашенко RT.

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