В России вынесли первый приговор за создание ячейки АУЕ

Жители Екатеринбурга получили от условного срока до 7 лет колонии

В Екатеринбурге вынесли первый приговор за организацию паблика в социальных сетях на тему АУЕ (движение признано экстремистским по решению Верховного суда России – прим. ред.).

Согласно решению екатеринбургского гарнизонного военного суда, основатель сообщества Николай Бабарика получил семь лет колонии, его жена Наталья – четыре года условно, а друг семьи Артем Зуев – три года и девять месяцев колонии общего режима.

Их судили за призыв к экстремизму, создание и участие в экстремистском сообществе АУЕ и возбуждении ненависти или вражды к сотрудникам ФСБ и полиции, заявили в Генпрокуратуре России.

Суд также постановил, что Бабарика и Зуев должны выплатить в пользу государства 80 тысяч и 30 тысяч рублей соответственно. Эти средства они заработали на продаже товаров с символикой АУЕ через интернет-магазин.

17 августа 2020 года Верховный суд России признал движение АУЕ ("Арестантское уголовное единство", "Арестантский уклад един", А.У.Е.) экстремистским и запретил его деятельность на территории России.

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