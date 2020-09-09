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Зима близко: Путин напомнил чиновникам, что лето прошло

15:50
  • среда
  • 09 сентября 2020

Туристический сезон в этом году затянулся

Туристический сезон в России обычно заканчивается в сентябре. Однако в этом году погода в некоторых российских регионах позволила этот сезон растянуть. Владимир Путин надеется, что отпускное настроение не помешает властям должным образом подготовиться к к осенне-зимнему отопительному сезону.
Прямой линии с Путиным в этом году не будет

"Надеюсь, что зима нас врасплох не застанет", - сказал президент России на совещании с членами правительства.

Совещание проходит в режиме видеоконференции. Главе государства о подготовке к осенне-зимнему периоду доложили министр энергетики Александр Новак и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, передает ТАСС.

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