Пугачева вспомнила о первых шагах к славе

Примадонна российской эстрады долго не могла попасть в эфир

Алла Пугачева в эфире шоу своего супруга Максима Галкина рассказала, когда впервые смогла ощутить себя знаменитой и популярной. Она вспомнила, что после участия в песенном конкурсе "Орфей" в Болгарии ее выступление долгое время не могли показать на советских телеэкранах.

"Нас пригласили в гости в Кисловодск. Все ели, а я голодная. Транслировался "Орфей", и я "себя" ждала спокойно. Посмотрела свое выступление. Стучат вилки-ножи вокруг — подумала, ну и ладно, и продолжила есть. И тут чувствую, что я одна ем, только у меня вилка с ножом по тарелке. Смотрю, а люди все на меня смотрят обалдевшие", - поделилась Пугачева.

Она добавила, что никто не знал о ее выступлении – певица решила никому не рассказывать, потому что предыдущие ее записи на телевидении отменяли или прерывали экстренными новостями.

"Первые мои записи на телевидении — я созываю всех смотреть, все ждем, а меня нет. В те моменты, когда должна быть я, кто-то полетел в космос — прерывается программа. Следующая программа. Собираю всех — бац! — именно "на мне" кто-то умер", - объяснила Примадонна. В ответ Галкин пошутил, что из уважения к ней люди перестали умирать и летать в космос.

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