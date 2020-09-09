Врач предупредил о смертельной опасности сочетания гриппа и COVID-19

Оба эти заболевания достаточно серьезные

Грипп в сочетании с коронавирусной инфекцией может представлять большую опасность. Об этом рассказал главврач ГБУЗ КДП №12 Андрей Тяжельников.

"Мы можем предполагать, что, если человек одновременно заболеет двумя этими серьезными заболеваниями, то последствия могут быть весьма печальными, — приводит сайт "Вечерней Москвы" слова Тяжельникова.

Он рекомендовал пройти вакцину от гриппа, однако есть ряд противопоказаний. Это, в частности, обострение хронического заболевания и аллергия на куриный белок. по словам Тяжельникова, врач в обязательном порядке осмотрит каждого пациента и только после этого примет решение о вакцинации.

На текущий момент в столице открыты порядка 450 пунктов вакцинации.

Ранее врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что при соединении COVID-19 и гриппа начинают проявляться сердечно-сосудистые проблемы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"