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Испытания оксфордской вакцины прекратили из-за серьезных осложнений

16:38
  • среда
  • 09 сентября 2020

У пациента возникло острое воспаление

Испытания вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и фармкомпанией AstraZeneca, приостановлены по всему миру. Запрет распространили не только на США, но и ЮАР, Бразилию и Великобританию. Причина – серьезные осложнения, которые появились у одного из добровольцев.
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"Представители Оксфордского университета подтвердили, что набор добровольцев для участия в третьей фазе клинических испытаний вакцины, которые планировалось провести в Бразилии, ЮАР и Великобритании, временно приостановят", – сообщает Nature. В Оксфорде пояснили, что приостановка коснется не только тех клинических испытаний, которые сейчас проходят в США, но и аналогичных экспериментов в трех других странах, в которых планировалось задействовать около 17 тысяч добровольцев.

Ранее стало известно, что клинические испытания вакцины AZD1222 приостановлены в США. Медики заявили о серьезных побочных эффектах от ее применения. По данным New York Times, что речь идет о поперечном миелите – остром воспалении спинного мозга, которое иногда возникает при вирусных инфекциях. Медики тем временем заявляют, что пока не могут однозначно связать эти побочные эффекты с действием самой вакцины.

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