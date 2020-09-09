"Альтернатив российской вакцине нет": Западу не удается создать лекарство от COVID-19

Российская вакцина завоевывает свои позиции

На сегодня в мире существует семь вакцин против коронавируса, которые находятся в третьей стадии испытаний - три на Западе и четыре в Китае. Однако не везде исследования продвигаются успешно. В частности, англо-шведская компания, которая заключила договор на поставки вакцины в страны Евросоюза, вынуждена остановить эксперимент. У одного из добровольцев, которому был введен препарат, обнаружен сильный побочный эффект. Возможно, теперь стихнут голоса критиков, поспешивших очернить достижения российских специалистов.

Нормальная реакция на вакцину - боль в месте укола и небольшое повышение температуры, которое легко сбивается одной таблеткой. Именно так организмы добровольцев отвечали на введение российского препарата против коронавируса "Спутник - V". А вот разработка британско-шведской фармкомпании "AstraZeneca" уже на третьей, финальной стадии испытаний преподнесла сюрприз: у одного из волонтеров проявился серьезный побочный эффект. По некоторым данным, воспаление спинного мозга. Из-за этого корпорации пришлось сойти с дистанции в гонке за самую надежную вакцину от коронавируса и приостановить испытания.

"Мы всегда очень негативно относились к попыткам политизировать и придать какую-то политическую окраску всем процессам, связанным с апробацией и тестированием вакцины. Российские ученые продвинулись очень далеко в создании вакцины, более того, случай с упомянутой компанией AstraZeneca лишний раз подчеркивает важность того, чтобы каждая страна имела несколько вакцин в своём пакете", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Англо-шведская корпорация "AstraZeneca" пошла по пути российских ученых. И создала векторную вакцину. Однако для доставки биоматериала КОВИД-19 в клетку использовали аденовирус шимпанзе, а не человека. И потерпели неудачу. Хотя уже получили более миллиарда долларов от американцев и заключили соглашение на поставку более 300 миллионов доз препарата в США, 30 миллионов в Великобританию и другие страны Европы.

Всего в мире около 40 лабораторий крупнейших фармацевтических гигантов пытаются создать средство иммунизации от коронавируса. Испытания активно идут в Китае, США, Европе. Но на данный момент наша вакцина продолжает оставаться единственной зарегистрированной в мире.

"К нашим ученым никто приблизиться не может, потому что они разрабатывали вакцину для Эболы много лет назад. И это уже готовая была платформа на двух аденавирусах, Те, которые попытались сделать на основе аденавируса обезьяны, к сожалению, рискуют тем, что аденавирус обезьяны совершенно непредсказуемо будет себя вести в организме человека. И те, которые делают на основе РНК, они используют вектор вообще неизвестный, как он себя будет вести в организме человека и что он будет выдавать, какие иметь побочные последствия, тоже нуждается в клинических испытаниях. Поэтому я, честно говоря, вообще не вижу альтернатив российской вакцине. Надеюсь, это скоро поймет весь цивилизованный мир", - рассказал заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии ГКБ№52, доктор медицинских наук Сергей Царенко.

При этом так называемый цивилизованный мир, не просто критикует российскую вакцину, но и пытается препятствовать ее появлению на мировом рынке, хотя в очередь за ней уже выстроились около 20 государств. Ранее ведущие фармкомпании пытались убедить наш Минздрав приостановить регистрацию "Спутника - V". А накануне 9 руководителей корпораций заявили о некоем кодексе фармакологической чести:

"Мы обязуемся: отправлять продукт на регистрацию или разрешение на использование в экстренных случаях только после демонстрации безопасности и эффективности в ходе третьей фазы клинического исследования, которая разработана и проведена в соответствии с требованиями экспертных регулирующих органов".

Это явный намек на Москву, которая уже зарегистрировала вакцину, но продолжает испытания. При этом, мировые фармгиганты умалчивают о том, как продавливают правительства своих стран на судебный иммунитет в случае, если препараты будут иметь побочные эффекты. И власти США и других стран идут на уступки своим или транскорпорациям, но всячески блокируют выход на рынок российских препаратов.

"Обычная история! Зачем же признавать то, что очевидно? Российская вакцина, которая завоевывает постепенно свои позиции, которая позволит радикально решить проблему коронавируса, которая позволит в случае ее продаж каким-то образом решить экономические проблемы нашей страны, ну кто ж в этом заинтересован? Ни Меркель, ни Трамп, ни другие лидеры в этом не заинтересованы", - говорит Сергей Царенко.

На разработку российской вакцины институтом Гамалеи государство потратило не более двух миллиардов рублей. Власти Германии, Франции и Канады совместно выделили в 80 раз больше на создание своего препарата. Однако результата так и нет. Но дальше всех пошли американцы. Дональд Трамп обещал миллионы доз вакцины до конца года. Фармкомпании, громко заявлявшие о своих успехах, серьезно повысили свою рыночную капитализацию. Администрация США вложила в создание эффективного средства 12 миллиардов долларов, а президент не уставал пиариться на этой теме. Элита неплохо подзаработала, а в стране тем временем уже под 200 тысяч умерших.

Лилия Акиньшина, Александр Ковалев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"