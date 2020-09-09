Памфилова рассказала о готовности к единому дню голосования

Она назвала безответственными призывы голосовать только 13 сентября

Выборы разного уровня в этом году пройдут в 63-х регионах России с 11 по 13 сентября. Еще в 20 субъектах федерации - только в единый день голосования 13-го сентября, передает "ТВ Центр".

Как сообщила сегодня глава Центризбиркома Элла Памфилова, в 28 регионах будет организовано голосование на придомовых территориях или как его часто называют, "на пеньке". Требования к этому виду волеизъявления ужесточены, должна быть обеспечена тайна выбора и возможность наблюдения. Кроме того, допускается надомное голосование.

В ЦИК назвали безответственными призывы к гражданам бойкотировать выборы 11 и 12 сентября и приходить на участки только 13-го. Многодневное голосование было введено в условиях пандемии коронавируса, чтобы снизить вероятность инфицирования.

"Меня удивляют призывы некоторых "не ходите ни 11-го, ни 12-го, поскольку там будут фальсификации, только 13-го". Коллеги, я хочу обратиться, а вы берете на себя ответственность за безопасность людей? Мы заинтересованы в том, чтобы более или менее равномерно люди приходили, чтобы не допустить скученности, чтобы не допустить столпотворения, чтобы не допустить заражения в этих условиях. Вы лучше призывайте, направьте энергию, на то, чтобы от вас было побольше наблюдателей", - сказала Памфилова.

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