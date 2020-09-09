ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Посол ФРГ в Москве покинул здание МИД России после двух часов разговоров

18:09
  • среда
  • 09 сентября 2020

Подробности встречи не сообщаются

Посла ФРГ в Москве в среду вызвали в МИД России из-за ситуации вокруг Алексея Навального, пишет kp.ru. Причиной послужило утверждение кабмина ФРГ со ссылкой на военных медиков о том, что российский блогер подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок".

Геза Андреас фон Гайр провёл на Смоленской площади почти два часа, но комментировать итоги встречи отказался. Германия и её партнёры призывают Россию дать ответы на возникшие вопросы и грозят санкциями. При этом сам Берлин уже 10 дней игнорирует официальный запрос Москвы относительно результатов обследования Навального, которое провели специалисты Бундесвера.

"У нас накопилось немало вопросов к нашим немецким коллегам по поводу абсолютно неподобающего отношения к тем официальным запросам, которые мы направляем в Берлин. Нас не устраивает ни суть реакции на наши закономерные, законные, легитимные требования выполнить обязательства по межправительственным соглашениям о правовой помощи. Нас не устраивает и абсолютно неприемлемый тон, в котором эта позиция германской стороны доводится до мировой общественности", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр
Посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.