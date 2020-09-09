Посол ФРГ в Москве покинул здание МИД России после двух часов разговоров

Подробности встречи не сообщаются

Посла ФРГ в Москве в среду вызвали в МИД России из-за ситуации вокруг Алексея Навального, пишет kp.ru. Причиной послужило утверждение кабмина ФРГ со ссылкой на военных медиков о том, что российский блогер подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок".

Геза Андреас фон Гайр провёл на Смоленской площади почти два часа, но комментировать итоги встречи отказался. Германия и её партнёры призывают Россию дать ответы на возникшие вопросы и грозят санкциями. При этом сам Берлин уже 10 дней игнорирует официальный запрос Москвы относительно результатов обследования Навального, которое провели специалисты Бундесвера.

"У нас накопилось немало вопросов к нашим немецким коллегам по поводу абсолютно неподобающего отношения к тем официальным запросам, которые мы направляем в Берлин. Нас не устраивает ни суть реакции на наши закономерные, законные, легитимные требования выполнить обязательства по межправительственным соглашениям о правовой помощи. Нас не устраивает и абсолютно неприемлемый тон, в котором эта позиция германской стороны доводится до мировой общественности", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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