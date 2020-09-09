Досрочное голосование на всеобщих выборах началось в американской Алабаме

Демократы призвали жителей штата к активности

Жители штата Алабама могут досрочно проголосовать на всеобщих выборах, назначенных на 3 ноября. Представители Демократической партии призвали сторонников быть активнее и посетить избирательный участок.

Как отметил в "Твиттере" комитет Демократической партии в штате Алабама, с 9 сентября до выборов осталось 55 дней. Так что совершеннолетние граждане имеют возможность подать бюллетень для очного досрочного голосования в местный избирательный участок.

"Мы призываем как можно больше людей начиная с 9 сентября использовать возможность досрочного голосования… Мы пытаемся добиться того, чтобы голосование прошло в условиях безопасности и было эффективным", - приводит заявление председателя комитета Демократической партии в штате Алабама Криса Инглэнда телекомпания Си-эн-эн.

Рассылка бюллетеней для досрочного голосования в минувшую пятницу начали власти штата Северная Каролина. Здесь избиратели запросили 618 тысяч бюллетеней – это в три раза больше, чем на выборах 2016 года. Как сообщается, более половины получивших бюллетени - сторонники демократов, поддерживающие Джозефа Байдена.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избраны президент и вице- президент, 35 сенаторов, все 435 членов палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти, передает ТАСС.

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