В Белоруссии начался завершающий этап испытаний российской вакцины от COVID-19

Один из добровольцев – премьер-министр страны

Белоруссия подключилась к завершающему этапу клинических испытаний российской вакцины от COVID-19. Премьер-министр республики Роман Головченко, заявив об этом, отметил, что и он сам – один из добровольцев.

"Вы знаете, мы сейчас в плотном очень переговорном процессе находимся. Белорусский Минздрав подключился к завершающему этапу клинических испытаний. Я один из участников этапа", - сказал Головченко.

Белорусский премьер отметил, что исследования завершатся в ближайшее время. После этого препарат будет зарегистрирован в соответствии с белорусским законодательством, передает агентство БелТА.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Препарат разработан Центром имени Гамалеи при участии Российского фонда прямых инвестиций. Заявки на приобретение вакциы уже получены более чем из 20 стран.

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