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Москва назвала ответственных за ситуацию с Навальным

17:49
  • среда
  • 09 сентября 2020

МИД считает действия Германии грубой провокацией против России

Отвечать за последствия, которые возникнут из-за ситуации вокруг российского блогера Алексея Навального, будут правительство ФРГ и его союзники по НАТО и ЕС. Отказ Берлина предоставить материалы обследований по запросу генпрокуратуры России доказывает, что вся история – грубая провокация против Москвы, заявили в МИД России.
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Заявление последовало за вызовом во внешнеполитическое ведомство посла Германии в России Гезы Андреаса фон Гайра. Дипломат пробыл в МИДе более двух часов. Беседовать с журналистами по окончании визита фон Гайр отказался.

"Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением Федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина Алексея Навального, а также очевидным использованием Берлином возникшей с ним ситуации в качестве повода для дискредитации нашей страны на международной арене", - говорится в сообщении российского МИДа.

Если Берлин так и не ответит на запрос генпрокуратуры России по ситуации с блогером Алексеем Навальным, в Москве это расценят как отказ от установления истины в рамках объективного расследования - и провокацию, чреватую последствиями для двусторонних отношений, заявили в МИДе.

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