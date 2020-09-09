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Путин поддержал продление программы кешбэка за внутренние туры

18:01
  • среда
  • 09 сентября 2020

Программу предложили продлить на новогодние каникулы

Российский туристический бизнес, сильно пострадавший в результате пандемии коронавируса, преодолевает последствия спада. Ситуация в отрасли стала одной из тем, которые обсуждались на совещании Владимира Путина с членами правительства, передает "ТВ Центр".
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В разгар пандемии отечественный туризм пережил 10-кратное падение доходов. Но, как доложил заместитель главы правительства Дмитрий Чернышенко, оказанная помощь позволила избежать массовых банкротств. А итоги летнего сезона можно считать успешными. Кроме отдыха на море, многих россиян привлекли такие места, как Алтай, Хакасия, Байкал, Калининградская область.

Хорошим стимулом спроса оказалась государственная программа кэшбека - возвращения части средств, затраченных на покупку внутрироссийских туров. Чернышенко предложил скорректировать программу и продлить её на новогодние каникулы. Владимир Путин идею поддержал, отметив, что средства для стимулирования внутреннего туризма необходимо выделить и в следующем году.

"Нужно развивать инфраструктуру, чтобы люди, приезжая в какие-то относительно дикие места и любовались природой, чтобы это было комфортно, надёжно, безопасно, и чтобы там было, чем заниматься. Вот над этим, конечно, нужно поработать. Одно дело, когда люди приезжают в Сочи, либо в Крым, где тоже ещё есть над чем трудиться, и есть, что улучшать. Но в совсем новых местах - здесь, конечно, ещё многое нужно сделать для того, чтобы инфраструктура соответствовала требованиям сегодняшнего дня и ожиданиям граждан наших. Надо над этим как следует поработать", - сказал Путин.

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