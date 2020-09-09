Украина арестовала 65 российских самолетов

Причина – полеты в Крым

Полеты в Крым стали основанием для ареста 65 самолетов российских авиакомпаний. Решение принял украинский суд по ходатайству генпрокуратуры Незалежной. В Киеве считают, что были нарушены правила международных перелетов.

О жестком вердикте суда сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба так называемой прокуратуры Крыма. Это ведомство входит в состав генеральной прокуратуры Украины.

"Установлено около 40 российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины", - заявили в пресс-службе.

Уточняется, что решение об аресте 65 самолетов принято в рамках уголовного дела. Украина считает Крым своей территорией, Киев еще в 2014 году объявил о закрытии воздушного пространства над полуостровом и крымских аэропортов. Как именно Незалежная собирается реализовать свои решения, в ведомстве не уточняют, передает ТАСС.

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