Спасатели эвакуировали 70 человек из горящего отеля в Ростове-на-Дону (видео)

Открытое горение ликвидировано

Спасателям пришлось эвакуировать около 70 человек из горящего отеля Radisson Blu Rostov-on-Don. Началось все с задымления кровли, однако вскоре пламя стало вырываться из окон верхнего этажа гостиницы в Ростове-на-Дону.

"По прибытии пожарных подразделений - задымление из-под кровли, открытого огня нет. Проводится эвакуация… Эвакуировано 67 человек", - сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Ростовской области. На тушении пожара работают 87 человек и 32 единицы техники.

Пожару присвоили второй ранг сложности. Вскоре поступили сообщения, что удалось локализовать возгорание на площади 120 квадратных метров. Еще через некоторое время в МЧС заявили, что открытое горение ликвидировано.

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