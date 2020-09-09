Депутат Мосгордумы Орлов: межрегиональные ярмарки активно набирают популярность в столице

Формат ярмарок нацелен на потребителей

В столице активно набирают популярность межрегиональные ярмарки. Об этом рассказал в среду депутат Московской городской думы Степан Орлов.

Парламентарий напомнил, что в 90-е многие скептически относились к такому формату торговли и прочили ему скорое исчезновение. "Но опыт последнего десятилетия четко демонстрирует: личное общение покупателя с продавцом, возможность выбора и шанс поторговаться - весомое преимущество ярмарки перед супермаркетом. Не говоря уже о вкусовых качествах "рыночной" продукции и о ее выборе", - приводит АГН "Москва" слова Орлова.

Депутат отметил, что с начала года на 31 межрегиональной ярмарке более полутора миллионов покупателей приобрели 5700 тонн продуктов, что примерно на две тысячи тонн больше, чем за тот же период 2019 года.

"Нельзя отдельно не упомянуть полюбившиеся горожанам ярмарки выходного дня из быстровозводимых конструкций. На сегодняшний день их на территории Москвы 86", - сообщил парламентарий.

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