Путин отметил слаженность действий стран ШОС во время пандемии

Партнеры совместно преодолевают последствия распространения коронавируса

Слаженность и оперативность действий стран Шанхайской организации сотрудничества отметил президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам заседания Совета министров иностранных дел ШОС. Российский лидер напомнил, что государства постоянно координируют свои шаги – в том числе и на международной арене.

"ШОС на практике продемонстрировала способность оперативно реагировать на возникающие новые острые вызовы. Мы предпринимаем слаженные усилия по преодолению политических, торгово-экономических, социальных последствий распространения коронавируса", - сказал Путин.

Президент России подчеркнул, что ШОС играет важную роль в обеспечении мира, безопасности и устойчивого развития в Евразийском регионе. Особого внимания со стороны организации требует ситуация в сфере безопасности в Евразии и в сопредельных регионах. Путин напомнил о таких угрозах, как конфликты на Ближнем Востоке и севере Африки, терроризм, незаконный оборот наркотиков и киберпреступность.

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